مارون يوسف ناضر

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شقيقاه: إلهام عفيف أرملة المرحوم أنطوان ناضر وإبنتاها:ناديا ناضر زوجة فادي سلامةزينة ناضر زوجة بو زيدزوجته تريز عطا الله وعائلتهماشقيقاته: عائلة المرحومة ألماظة زوجة المرحوم حدادعائلة المرحومة ساميا زوجة المرحوم فريد أبو ناضرالإعلامية كلود زوجة الدكتور توفيق هندي وعائلتهماغريتا أرملة المرحوم مسعود الأشقر وعائلتهاعائلة المرحومة سعاد زوجة المرحوم حبيبعائلة المرحومة ناديا زوجة المرحوم موریس بو زیدوعائلات: ناضر، عفيف، عطا الله، حداد، أبو ناضر، حبيب، بو زيد، سلامة، الفخري، هندي، الأشقر، غوبيل، فازيل، بواس، قسيس، رحمة وعموم عائلات بلدة بكاسين وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوممارون يوسف ناضرOncleوالدته المرحومة أليس أسعد ناضرالراقد على رجاء المجيدة والحياة الأبدية نهار السبت 26 أيلول مزوداً بالأسرار المقدسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار السبت 3 تشرين الأول الساعة الرابعة بعد الظهر في مار تقلا، بكاسين.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً. ونهار الأحد ٤ الجاري في صالون كنيسة قلب الأقدس، بدارو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.