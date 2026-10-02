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تعازي ووفيات

مارون يوسف ناضر

Lebanon 24
02-10-2026 | 22:34
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شقيقاه: إلهام عفيف أرملة المرحوم أنطوان ناضر وإبنتاها: 
ناديا ناضر زوجة فادي سلامة
زينة ناضر زوجة جوزيف بو زيد
أسعد زوجته تريز عطا الله وعائلتهما
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شقيقاته: عائلة المرحومة ألماظة زوجة المرحوم بطرس حداد
عائلة المرحومة ساميا زوجة المرحوم فريد أبو ناضر 
الإعلامية كلود زوجة الدكتور توفيق هندي وعائلتهما
غريتا أرملة المرحوم مسعود الأشقر وعائلتها
عائلة المرحومة سعاد زوجة المرحوم جورج حبيب
عائلة المرحومة ناديا زوجة المرحوم موریس بو زید
وعائلات: ناضر، عفيف، عطا الله، حداد، أبو ناضر، حبيب، بو زيد، سلامة، الفخري، هندي، الأشقر، غوبيل، فازيل، بواس، قسيس، رحمة وعموم عائلات بلدة بكاسين وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
مارون يوسف ناضر
Oncle
والدته المرحومة أليس أسعد ناضر
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية نهار السبت 26 أيلول مزوداً بالأسرار المقدسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار السبت 3 تشرين الأول الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار تقلا، بكاسين. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً. ونهار الأحد ٤ الجاري في صالون كنيسة قلب الأقدس، بدارو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
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