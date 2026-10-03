إلياس طعمه طعمه

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 3 تشرين الأول 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد
4 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في كنيسة مار يوسف
للروم الملكيين الكاثوليك
، حوش الأمراء، زحلة
. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 4 تشرين الأول 2026، في صالون كنيسة مار
يوسف للروم الملكيين الكاثوليك
، حوش الأمراء، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.