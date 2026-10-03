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تعازي ووفيات

إلياس طعمه طعمه

Lebanon 24
03-10-2026 | 23:52
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 3 تشرين الأول 2026 متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد 4 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك، حوش الأمراء، زحلة. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 4 تشرين الأول 2026، في صالون كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك، حوش الأمراء، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
 
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