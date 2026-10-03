إلياس طعمه طعمه

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 3 تشرين الأول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 4 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في للروم ، حوش الأمراء، . ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 4 تشرين الأول 2026، في يوسف للروم الملكيين ، حوش الأمراء، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.