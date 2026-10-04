أنطوان جوزيف طابور

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زوجة الفقيد: سيمون عبدو رزقبناته: الدكتورة ماريا زوجة حنا صهيون وعائلتهماالمهندسة السي زوجة كيفن ابي ناهض وعائلتهماشقيقاته: أولاد المرحومة ايفيت زوجة المرحوم هندالي وعائلاتهمالمرحومة ارليت طابورأولاد المرحومة شارليت زوجة المرحوم أنطوان نمر وعائلاتهمجيزيل ارملة المرحوم سميا وعائلتهاأولاد المرحومة نوال زوجة المرحوم جورج فاضل وعائلاتهمالهام طابورينعون اليكم فقيدهم المرحومأنطوان طابوروالدته المرحومة ماري نصريحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 في – الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن ، طريق النهر.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الثلاثاء 6 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في – الجميزة.