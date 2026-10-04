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تعازي ووفيات

أنطوان جوزيف طابور

Lebanon 24
04-10-2026 | 22:34
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زوجة الفقيد: سيمون عبدو رزق
بناته: الدكتورة ماريا زوجة حنا صهيون وعائلتهما
المهندسة السي زوجة كيفن ابي ناهض وعائلتهما
شقيقاته: أولاد المرحومة ايفيت زوجة المرحوم جورج هندالي وعائلاتهم
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المرحومة ارليت طابور
أولاد المرحومة شارليت زوجة المرحوم أنطوان نمر وعائلاتهم
جيزيل ارملة المرحوم ايلي سميا وعائلتها
أولاد المرحومة نوال زوجة المرحوم جورج فاضل وعائلاتهم
الهام طابور
ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوم
أنطوان جوزيف طابور
والدته المرحومة ماري نصر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 في كنيسة مار مارون – الجميزة ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة مار مخايل، طريق النهر.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الثلاثاء 6 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة.
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صالون كنيسة مار مارون

كنيسة مار مارون

صالون كنيسة مار

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