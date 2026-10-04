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بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي - صدق الله العظيمننعي إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن اللهدلال مروهزوجة المرحوم الدكتورإبنها: الدكتور وليد مروه، زوجته اليسار حلاوي وأولادهما علي، ساره وايلاإبنتاها: رولا، زوجة وأولادهم كريم وعمرهنا، زوجة المهندس ربيع عسيران وابنتاهما ليا ونادينشقيقها: المرحوم عصام مروهصلّي على جثمانها الطاهر ووري الثرى في روضة الشهيديننهار السبت الواقع فيه 3/10/2026 الموافق في 4 ربيع الآخر 1448 ه.تُقبل التعازي للنساء والرجال في الثاني اليوم الاحد 4 تشرين الأول 2026 في منزل الفقيدة الكائن في قرب السلام، بناية زنوبيا، الطابق 7.وتقبل التعازي يومي الاثنين 5 والثلاثاء 6 تشرين الاول بين الساعة الثانية عشر ظهراً والساعة السادسة مساءً في صالة Seaside Pavilion، واجهة البحرية الجديدة.للفقيدة ولكم الأجر والثوابإنا لله وإنا اليه راجعونالراضون بقضاء الله وقدره: آل مـروه، حلاوي، اسماعيل وعسـيران