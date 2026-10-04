بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي - صدق الله العظيم
ننعي إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن الله
دلال مروه
زوجة المرحوم الدكتور علي مروه
إبنها: الدكتور وليد مروه، زوجته اليسار حلاوي وأولادهما علي، ساره وايلا
إبنتاها: رولا، زوجة علي إسماعيل
وأولادهم كريم وعمر
هنا، زوجة المهندس ربيع عسيران وابنتاهما ليا ونادين
شقيقها: المرحوم عصام مروه
صلّي على جثمانها الطاهر ووري الثرى في روضة الشهيدين
نهار السبت الواقع فيه 3/10/2026 الموافق في 4 ربيع الآخر 1448 ه.
تُقبل التعازي للنساء والرجال في الثاني اليوم الاحد 4 تشرين الأول 2026 في منزل الفقيدة الكائن في فردان
قرب جامع
السلام، بناية زنوبيا، الطابق 7.
وتقبل التعازي يومي الاثنين 5 والثلاثاء 6 تشرين الاول بين الساعة الثانية عشر ظهراً والساعة السادسة مساءً في صالة Seaside Pavilion، واجهة بيروت
البحرية الجديدة.
للفقيدة الرحمة
ولكم الأجر والثواب
إنا لله وإنا اليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره: آل مـروه، حلاوي، اسماعيل وعسـيران