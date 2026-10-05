اولاده: جان زوجته لينا صوايا واولادهما:
ماريا ريتا ونيكولا وسيرج
إيلي
واولاده: نيكول والكسندرا وأدريانا
شقيقه: جورج
زوجته جانين فاعور
وإبنته:
كارين زوجة ساري حداد وعائلتها
ملكة بطاح ارملة شقيقه المرحوم رازق واولادها:
روي زوجته سعدى وولدها: الآن زوجته ساندرا سالم وعائلته
عائلة شقيقه المرحوم موسى زوجته فريدة باسيلي (في المهجر)
وعموم عائلات: أنتيباس، شبلي، خوري
، صوايا، فاعور، حداد، بطاح، صعب، سالم، باسيلي، باز، شويري، بوزفيك، صايغ وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
جوزيف
حنا أنتيباس
(زوجته المرحومة روزيت شبلي)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 5 الجاري في كنيسة
القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس
، (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 6 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً .