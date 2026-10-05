جوزيف حنا أنتيباس

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اولاده: جان زوجته لينا صوايا واولادهما:ماريا ريتا ونيكولا وسيرجواولاده: نيكول والكسندرا وأدرياناشقيقه: زوجته جانين وإبنته:كارين زوجة ساري حداد وعائلتهاملكة بطاح ارملة شقيقه المرحوم رازق واولادها:روي زوجته سعدى وولدها: الآن زوجته ساندرا سالم وعائلتهعائلة شقيقه المرحوم موسى زوجته فريدة باسيلي (في المهجر)وعموم عائلات: أنتيباس، شبلي، ، صوايا، فاعور، حداد، بطاح، صعب، سالم، باسيلي، باز، شويري، بوزفيك، صايغ وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومحنا أنتيباس(زوجته المرحومة روزيت شبلي)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 5 الجاري في القديس ديمتريوس للروم ، (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 6 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً .