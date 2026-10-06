شقيقه: برندان باتل
وزوجته فيفيان
أبناء شقيقه: جون باتل
ستيفن باتل وأولاده جوزف
وفنسان
روبير باتل وزوجته امبر واولادهما اميلي، ايرين واليس
وعموم عائلات باتل، وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم
السفير الأميركي السابق لدى لبنان
فنسان مارتن باتل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 8 تشرين الأول 2026 في كنيسة
القديس بول للاتين، الفنار
حيث يوارى الثرى.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة
قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.