فنسان مارتن باتل

Advertisement

شقيقه: وزوجته فيفيانأبناء شقيقه: جون باتلستيفن باتل وأولاده وفنسانروبير باتل وزوجته امبر واولادهما اميلي، ايرين واليسوعموم عائلات باتل، وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجرينعون اليكمالسفير الأميركي السابق لدىفنسان مارتن باتليحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 8 تشرين الأول 2026 في القديس بول للاتين، حيث يوارى الثرى.تقبل التعازي في قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.