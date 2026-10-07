إنتقل إلى رحمة الله على رجاء الحياة الأبدية يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026
المهندس
سامي إبراهيم موسى
(والدته المرحومة عزيزة باسيلا)
أشقاؤه: عائلة المرحوم خليل
المهندس سمير وعائلته
شقيقته: وفاء زوجة هاني الجمل وعائلتها
وعموم عائلات: موسى، باسيلا، الحوشي، مسعد، الجمل، كبدلوفة، بانيت، زكا، حبيب، نعمة، حداد وعموم عائلات دير ميماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه إليكم بمزيد من الحزن والأسى
تقام خدمة الجنازة يوم الجمعة الواقع فيه 9 تشرين الأول 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، في الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح
- مقابل السرايا الحكومية.
تقبل التعازي قبل خدمة الجنازة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.
ويوم الاحد 11 الجاري في قاعة شارل
سعد في الكنيسة الإنجيلية في بيروت
، نزلة رياض الصلح
، مقابل السرايا الحكومية إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.