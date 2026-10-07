المهندس سامي إبراهيم موسى

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إنتقل إلى رحمة الله على رجاء الحياة الأبدية يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026المهندسسامي إبراهيم موسى(والدته المرحومة عزيزة باسيلا)أشقاؤه: عائلة المرحوم خليلالمهندس سمير وعائلتهشقيقته: وفاء زوجة هاني الجمل وعائلتهاوعموم عائلات: موسى، باسيلا، الحوشي، مسعد، الجمل، كبدلوفة، بانيت، زكا، حبيب، نعمة، حداد وعموم عائلات دير ميماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه إليكم بمزيد من الحزن والأسىتقام خدمة الجنازة يوم الجمعة الواقع فيه 9 تشرين الأول 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، في الكنيسة الإنجيلية – نزلة - مقابل السرايا الحكومية.تقبل التعازي قبل خدمة الجنازة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.ويوم الاحد 11 الجاري في قاعة سعد في الكنيسة الإنجيلية في ، نزلة ، مقابل السرايا الحكومية إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.