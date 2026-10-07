أبناؤه: ايليان طنوس
أرملة المرحوم ميشال طنوس : أدلين عيسى الخوري
وابنها :البير طنوس وعائلته
بيار
طنوس زوجته نيلى تيان وابنهما :كريستوفر طنوس
أشقاؤه: المرحوم ملحم طنوس
أولاد المرحوم خليل طنوس وعائلاتهم
أولاد المرحوم جورج
طنوس وعائلاتهم
وعموم عائلات: طنوس، الخوري، رزق، عيسى الخوري، تيّان، غصين، حكيم وعموم أهالي جب جنين والجوار وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
البير إبراهيم طنوس
(زوجته المرحومة شارلوت يوسف الخوري)
(والدته المرحومة سوسان رزق)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 8 تشرين الأول 2026 في كنيسة
سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك
، الاشرفية، أتشيناك ومن ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه جب جنين (البقاع الغربي) حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الخميس 8 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الجمعة 9 الجاري في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، أتشيناك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.