البير إبراهيم طنوس

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أبناؤه: ايليان طنوسأرملة المرحوم ميشال طنوس : أدلين وابنها :البير طنوس وعائلتهطنوس زوجته نيلى تيان وابنهما :كريستوفر طنوسأشقاؤه: المرحوم ملحم طنوسأولاد المرحوم خليل طنوس وعائلاتهمأولاد المرحوم طنوس وعائلاتهموعموم عائلات: طنوس، الخوري، رزق، عيسى الخوري، تيّان، غصين، حكيم وعموم أهالي جب جنين والجوار وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومالبير إبراهيم طنوس(زوجته المرحومة شارلوت يوسف الخوري)(والدته المرحومة سوسان رزق)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 8 تشرين الأول 2026 في سيدة الانتقال للروم الملكيين ، الاشرفية، أتشيناك ومن ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه جب جنين (البقاع الغربي) حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الخميس 8 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الجمعة 9 الجاري في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، أتشيناك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.