ادمون كريم يزبك

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أبناؤه: وزوجته كريستين حكيم وعائلتهمامارون وزوجته جوزيت مزنر وعائلتهمانبيل وزوجته فدى طباع وعائلتهماابنته: ندى زوجة ارماند نجم وعائلتهمااشقاؤه: أولاد المرحوم أنطوان يزبك وعائلاتهمايكات يزبك ارملة شقيقه المرحوم يزبك وعائلاتهمكرم ارملة شقيقه المرحوم يزبك وعائلاتهمشقيقته: فريدة ارملة المرحوم خليل حرب وأولادها وعائلاتهموانسباؤهم في والمهجر وعموم عائلات رمحالا وكفرنيس ينعون اليكمادمون كريم يزبكزوجته المرحومة سيمون أميل يزبك(والدته المرحومة زبيدة نعمان جرجوره الخوري)الراقد على رجاء يوم الأربعاء الواقع فيه 7 تشرين الأول 2026.يحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة 9 تشرين الأول 2026 في القديسة تريز الطفل يسوع، بيت مري، المنصورية ويوارى الثرى في مدفن العائلة في المنصورية.تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 9 و10 تشرين الأول 2026 في صالون كنيسة القديسة تريز، المنصورية من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساءً.