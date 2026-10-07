أبناؤه: ايلي
وزوجته كريستين حكيم وعائلتهما
مارون وزوجته جوزيت مزنر وعائلتهما
نبيل وزوجته فدى طباع وعائلتهما
ابنته: ندى زوجة ارماند نجم وعائلتهما
اشقاؤه: أولاد المرحوم أنطوان يزبك وعائلاتهم
ايكات يزبك ارملة شقيقه المرحوم جورج
يزبك وعائلاتهم
دلال
كرم ارملة شقيقه المرحوم بيار
يزبك وعائلاتهم
شقيقته: فريدة ارملة المرحوم خليل حرب وأولادها وعائلاتهم
وانسباؤهم في لبنان
والمهجر وعموم عائلات رمحالا وكفرنيس ينعون اليكم
ادمون كريم يزبك
زوجته المرحومة سيمون أميل يزبك
(والدته المرحومة زبيدة نعمان جرجوره الخوري)
الراقد على رجاء القيامة
يوم الأربعاء الواقع فيه 7 تشرين الأول 2026.
يحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة 9 تشرين الأول 2026 في كنيسة
القديسة تريز الطفل يسوع، بيت مري، المنصورية ويوارى الثرى في مدفن العائلة في المنصورية.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 9 و10 تشرين الأول 2026 في صالون كنيسة القديسة تريز، المنصورية من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساءً.