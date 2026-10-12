المهندس الحاج إبراهيم خالد طيارة

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ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى المرحومالمهندس الحاجإبراهيم خالد طيارةزوجته: منى محمدوالدته: المرحومة الحاجة سعدية محيوإبنه: الأستاذ خالدإبنته: جمال زوجة رمزيشقيقاه: الدكتور بسام وعائلته وتمام وعائلتهشقيقتاه: المرحومتان أنيسة وحنانأحفاده: أحمد-بدر وعمرو باروديأقيمت الصلاة يوم الاثنين 12 تشرين الأول في الخاشقجيتقبل التعازي يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول في قاعة خليل الهبري - مسجد الخاشقجي ويوم الأربعاء ١٤ تشرين الأول في قاعة الدكتور برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساءالراضون بقضاء الله وقدره: آل طيارة، بارودي، غندور، محيو وانسباؤهم.