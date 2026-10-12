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تعازي ووفيات

المهندس الحاج إبراهيم خالد طيارة

Lebanon 24
12-10-2026 | 22:18
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ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الفقيد الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم
المهندس الحاج 
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إبراهيم خالد طيارة
زوجته: منى محمد غندور
والدته: المرحومة الحاجة سعدية محيو
إبنه: الأستاذ خالد
إبنته: جمال زوجة رمزي أحمد شوقي بارودي
شقيقاه: الدكتور بسام وعائلته وتمام وعائلته
شقيقتاه: المرحومتان أنيسة وحنان
أحفاده: أحمد-بدر وعمرو بارودي
أقيمت الصلاة يوم الاثنين 12 تشرين الأول في مسجد الخاشقجي
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول في قاعة خليل الهبري - مسجد الخاشقجي ويوم الأربعاء ١٤ تشرين الأول في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء
الراضون بقضاء الله وقدره: آل طيارة، بارودي، غندور، محيو وانسباؤهم.
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