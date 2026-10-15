فيصل سابا اللبابدي

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في البير، .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026، في صالون سيدة البير، سن الفيل، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 17 تشرين الأول 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.