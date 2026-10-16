زوجته: الأميرة مونيك اميل شهاب
إبنها: الدكتور كريم شارل أيوب
وزوجته باسكال مسعود واولادهما: شارل
ومکسیم
بناتها: سيرين ارملة المرحوم سليم ديشي وابنها: ساشا
رانيا زوجة الدكتور سمير ملكي واولادهما :فيليب وألكسي
إبن حميه
: الدكتور هنري شهاب
وأولاده (في المهجر)
إبنة حميه: الأميرة ميشال إميل شهاب وأولادها
وعموم عائلات: أيوب
، شهاب، مسعود، ديشي، ملكي، خوري
، أبيض، جلاد وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
الدكتور شارل سليم أيوب
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد 18 تشرين الاول في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
، طريق الشام
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تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر وبعد الدفن من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً ويوم الاثنين 19 الجاري إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
، طريق الشام
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