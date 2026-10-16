الدكتور شارل سليم أيوب

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زوجته: الأميرة مونيك اميلإبنها: الدكتور كريم وزوجته باسكال مسعود واولادهما: ومکسیمبناتها: سيرين ارملة المرحوم سليم ديشي وابنها: ساشارانيا زوجة الدكتور سمير ملكي واولادهما :فيليب وألكسيإبن : الدكتور وأولاده (في المهجر)إبنة حميه: الأميرة ميشال إميل شهاب وأولادهاوعموم عائلات: ، شهاب، مسعود، ديشي، ملكي، ، أبيض، جلاد وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومالدكتور شارل سليم أيوبيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد 18 تشرين الاول في مطرانية الروم ، .تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر وبعد الدفن من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً ويوم الاثنين 19 الجاري إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم الملكيين ، طريق .