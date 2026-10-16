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تعازي ووفيات

لور مخايل معّوض

Lebanon 24
16-10-2026 | 22:27
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إبنا الفقيدة غسان طويلة (عضو مجلس بلدية جبيل) وزوجته غوى البدوي النجّار وإبنتهما يارا
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جان لوي
إبنتها تريز
شقيقاها نورا معّوض أرملة المرحوم مارتين وأولادهما
الدكتور أنطوان وزوجته لور العنداري وأولادهما وعائلاتهم
شقيقتاها شفيقة أرملة المرحوم جان قرداحي وأولادهما وعائلاتهم 
جورج عساكر زوج المرحومة ماري غرازيلا وأولادهما وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
لور مخايل معّوض
أرملة المرحوم إدوار يوسف طويلة
والدتها المرحومة حنه ملكان باسيل
يحتفل بالصلاة الراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026 في كنيسة مار يعقوب الرعوية - جبيل.
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار يعقوب الرعوية جبيل اليوم الجمعة 16 الجاري من الحادية عشرة حتى السابعة مساءً، ويوم السبت 17 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً وتختتم بقداس المرافقة.
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