لور مخايل معّوض

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إبنا الفقيدة غسان طويلة (عضو جبيل) وزوجته غوى النجّار وإبنتهما ياراإبنتها تريزشقيقاها نورا معّوض أرملة المرحوم مارتين وأولادهماالدكتور أنطوان وزوجته لور العنداري وأولادهما وعائلاتهمشقيقتاها شفيقة أرملة المرحوم جان وأولادهما وعائلاتهمعساكر زوج المرحومة ماري غرازيلا وأولادهما وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةلور مخايل معّوضأرملة المرحوم إدوار يوسف طويلةوالدتها المرحومة حنه ملكانيحتفل بالصلاة الراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2026 في مار يعقوب الرعوية - .تقبل التعازي في يعقوب الرعوية جبيل اليوم الجمعة 16 الجاري من الحادية عشرة حتى السابعة مساءً، ويوم السبت 17 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً وتختتم بقداس المرافقة.