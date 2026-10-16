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تعازي ووفيات

بيار نقولا حايك

Lebanon 24
16-10-2026 | 22:28
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زوجته: آمال نهرا الكك 
إبنته: ريتا زوجة غسان فؤاد معلوف واولادهما: كيرا وكارل 
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أبنه: نقولا بيار حايك 
أشقاؤه: جورج حايك وعائلته
روبير حايك وعائلته 
وعموم عائلات: حايك، الكك، بزعوني، معلوف، حنا، الحاج، خوري، نجار، الفتى، شحاده، أبونصر، غميقه، كنعان، ابو سلوان وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليه المرحوم
بيار نقولا حايك
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 17 تشرين الاول 2026 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الأحد 18 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً .
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