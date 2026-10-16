بيار نقولا حايك

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زوجته: آمال نهرا الككإبنته: ريتا زوجة غسان واولادهما: كيرا وكارلأبنه: حايكأشقاؤه: وعائلتهروبير حايك وعائلتهوعموم عائلات: حايك، ، بزعوني، معلوف، حنا، الحاج، ، نجار، الفتى، شحاده، أبونصر، غميقه، ، ابو سلوان وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليه المرحومبيار نقولا حايكيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 17 تشرين الاول 2026 في القديس ديمتريوس للروم (مارمتر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الأحد 18 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً .