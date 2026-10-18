رابطة آل الزاخم دده -

زوج الفقيدة : المهندس سليم الزاخم

ابنها: المرحوم وديع زوجته ايليان فغالي واولادهما: ابراهیم وتاليا

ابنتها : رنا زوجة موسى موسى واولادهما: كريس وجوزف ونيقولا

أشقاؤها: حسان جبارة وعائلته (في المهجر)

عدنان جبارة وعائلته

شقيقاتها : هيفاء جبارة (في المهجر)

وديعة جبارة زوجة القسيس حبيب بدر وعائلتهما

اسلافها : الدكتور المرحوم انطوان الزاخم زوجته نورما حرفوش وعائلتها

المهندس المرحوم الزاخم زوجته ليزا مسعد وعائلتها

المهندس المرحوم الزاخم زوجته ماغي الدمعة وعائلتها

بنات المرحوم المهندس البير الزاخم وعائلاتهن

بنات حميها : بنات المرحومة نجيبة زوجة المرحوم ريشار وعائلاتهن (في المهجر)

جورجيت زوجة كميل معماري وعائلتهما (في المهجر) المرحومة ايفيت زوجة المحامي هادي حرفوش وعائلتها

عائلات : جبارة، الزاخم، نده، فغالي، موسى، بدر، حرفوش، مسعد، الدمعة، صليبا، معماري، عيسى، حرفوش وعموم عائلات دده الكورة وجديدة ينعون إليكم بكثير من الرجاء ومزيد من الحزن فقيدتهم المأسوف عليها المرحوم

عبلا حليم جبارة

(والدتها المرحومة رينيه يعقوب نده)

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يوم الاثنين 19 الجاري في مار الياس للروم الارثوذكس - ثم ينقل جثمان الفقيدة الى دده الكورة حيث تقام صلاة عن راحة نفسها الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس وتقبل التعازي في صالون الكنيسة.

تقبل التعازي بعد الصلاة في الكنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - الرابية.

ويوم الثلاثاء 20 الجاري في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - الرابية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.

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