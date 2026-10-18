تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

عبلا حليم جبارة

Lebanon 24
18-10-2026 | 22:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عبلا حليم جبارة
عبلا حليم جبارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رابطة آل الزاخم دده - الكورة
زوج الفقيدة : المهندس ابراهيم سليم الزاخم
ابنها: المرحوم وديع زوجته ايليان فغالي واولادهما: ابراهیم وتاليا
ابنتها : رنا زوجة موسى موسى واولادهما: كريس وجوزف ونيقولا
أشقاؤها: حسان جبارة وعائلته (في المهجر)
عدنان جبارة وعائلته
شقيقاتها : هيفاء جبارة (في المهجر)
وديعة جبارة زوجة القسيس حبيب بدر وعائلتهما
اسلافها : الدكتور المرحوم انطوان الزاخم زوجته نورما حرفوش وعائلتها
المهندس المرحوم جورج الزاخم زوجته ليزا مسعد وعائلتها 
المهندس المرحوم عبد الله الزاخم زوجته ماغي الدمعة وعائلتها 
بنات المرحوم المهندس البير الزاخم وعائلاتهن
بنات حميها : بنات المرحومة نجيبة زوجة المرحوم ريشار عيسى وعائلاتهن (في المهجر)
جورجيت زوجة كميل معماري وعائلتهما (في المهجر) المرحومة ايفيت زوجة المحامي هادي حرفوش وعائلتها
عائلات : جبارة، الزاخم، نده، فغالي، موسى، بدر، حرفوش، مسعد، الدمعة، صليبا، معماري، عيسى، حرفوش وعموم عائلات دده الكورة وجديدة مرجعيون ينعون إليكم بكثير من الرجاء ومزيد من الحزن فقيدتهم المأسوف عليها المرحوم
عبلا حليم جبارة
(والدتها المرحومة رينيه يعقوب نده)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يوم الاثنين 19 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - الرابية ثم ينقل جثمان الفقيدة الى دده الكورة حيث تقام صلاة عن راحة نفسها الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس وتقبل التعازي في صالون الكنيسة.
تقبل التعازي بعد الصلاة في الكنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - الرابية.
ويوم الثلاثاء 20 الجاري في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - الرابية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبلا حليم جبارة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل ضخم في القاهرة لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل عبد الحليم حافظ
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة حليمة القعقور: زيادة إيرادات الدولة تحتاج إلى مواجهة "المافيا"
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرة عبد الحليم ترد على مقارنته بتامر حسني
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الله

الرابية

ابراهيم

مرجعيون

الكورة

كنيسة

رابية

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-10-19
Lebanon24
14:38 | 2026-10-18
Lebanon24
01:48 | 2026-10-18
Lebanon24
01:46 | 2026-10-18
Lebanon24
01:40 | 2026-10-18
Lebanon24
01:37 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24