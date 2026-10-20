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تعازي ووفيات

الحاج إحسان شرارة

Lebanon 24
20-10-2026 | 22:34
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انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
الأديب و الشاعر والأستاذ 
الحاج إحسان شرارة 
(أبو فادي)
أمين السجل العقاري في المتن سابقا"
والده المرحوم الحاج عبد الأمير شرارة
والدته المرحومة الحاجة فريدة شرارة
زوجته سامية منيمنة
أبناؤه الدكتور فادي زوجته رولى دلول، الدكتور علاء زوجته الدكتورة سهى كنج والمهندس محمد زوجته الأميرة عبير حرفوش
بناته الدكتورة لمى، لينا زوجها المهندس عباس طاهر والدكتورة رنا زوجها الدكتور حسن الشامي
أشقاؤه المهندس واصف زوجته هيام دلول  والمرحومون فياض زوجته وفاء رضا، الأستاذ فيصل زوجته المربية أنسام شرارة ومحمد زوجته غادة شرارة 
شقيقاته هيام زوجها المرحوم بهجت بزي(ابو وسيم)، عفاف زوجها الأستاذ علي إسماعيل(ابو زياد)، أحلام زوجها المرحوم الدكتور فاروق عواضة وجنان زوجها المهندس محمد الشيخ محسن شرارة
أشقاء زوجته الدكتور سميح منيمنة والدكتور سامر منيمنة والمرحومون سامي و سليم والصيدلي الدكتور سهيل
شقيقات زوجته سليمى زوجها فؤاد حلواني، سميحة زوجها حسان حلواني والمرحومة سهى زوجها المرحوم عبد المجيد دمج
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر يوم الخميس الواقع في 22 تشرين الأول 2026 الساعة الواحدة ظهراً في روضة الغبيري الجديدة.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 23 و 24 الجاري في جمعية التخصص و التوجيه العلمي، الرملة البيضاء بين الساعة الثالثة والسادسة مساءً.
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