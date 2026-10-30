أولادها: نيلى مسعود وزوجها جهاد الخوري
ألكسندر مسعود وزوجته عدلا مكرزل
فيليب مسعود
أحفادها: ليا جابر
جوزف الخوري
وزوجته حياة كاميل
ألكسندر الخوري
ساريا مسعود
جورج
مسعود
شقيقها: نيكولا أسود وزوجته أوديت أوديس وعائلتهما
شقيقتها: دنيز أسود عبدالنور وعائلتها
وعموم عائلات: أسود، مسعود، الخوري، مكرزل وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم المرحومة
فيفيان فرنسوا
أسود
ارملة جورج مسعود
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 30 تشرين الأول في كنيسة مارمارون
، الجميزة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 31 الجاري في صالون كنيسة
مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.