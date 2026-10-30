فيفيان فرنسوا أسود

أولادها: نيلى مسعود وزوجها جهاد الخوري

ألكسندر مسعود وزوجته عدلا مكرزل

فيليب مسعود

أحفادها: ليا جابر

وزوجته حياة كاميل

ألكسندر الخوري

ساريا مسعود

مسعود

شقيقها: نيكولا أسود وزوجته أوديت أوديس وعائلتهما

شقيقتها: دنيز أسود عبدالنور وعائلتها

وعموم عائلات: أسود، مسعود، الخوري، مكرزل وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم المرحومة

فيفيان أسود

ارملة جورج مسعود

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 30 تشرين الأول في ، الجميزة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 31 الجاري في صالون مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

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