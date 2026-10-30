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تعازي ووفيات

عناية سعود بيك الأسعد

Lebanon 24
30-10-2026 | 23:13
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بسم الله الرحمن الرحيم
إنا للّه وإنا إليه راجعون
بمزيد من الحزن والأسى والتسليم بقضاء اللّه وقدره
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المرحومة
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عناية سعود بيك الأسعد
زوجة السيد عون عبد الحسين الأمين
أولادها:
رائد
ماجد وزوجته مها مروة وأولادهما كرمة، يان، زيا، كينا، رولا وأولادها عصام وزياد
أشقاؤها:
المرحوم علي نصرت وولده نائل
المرحوم أحمد نصير وأولاده ريم، نور، وائل، تالا، مصطفى هادي وأولاده ليا، جنا، ندي
شقيقتها: المرحومة سنية وأولادها مايا ويوسف
صلي على جثمانها الطاهر يوم السبت الواقع فيه ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ في جبانة بلدة ديركيفا، قضاء صور، حيث ووريت الثرى.
تقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في سنتر ديونز، فردان، بيروت،
من الساعة الثالثة حتى السابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب ولكم من بعدها طول البقاء
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