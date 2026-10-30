عناية سعود بيك الأسعد

Advertisement

بسم الله الرحيمإنا للّه وإنا إليه راجعونبمزيد من الحزن والأسى والتسليم بقضاء اللّه وقدرهننعى إليكم فقيدتنا الغالية المرحومةعناية بيك الأسعدزوجة السيد عون عبد الحسين الأمينأولادها:رائدماجد وزوجته مها مروة وأولادهما كرمة، يان، زيا، كينا، رولا وأولادها عصام وزيادأشقاؤها:المرحوم علي نصرت وولده نائلالمرحوم أحمد نصير وأولاده ريم، نور، وائل، تالا، مصطفى هادي وأولاده ليا، جنا، نديشقيقتها: المرحومة وأولادها مايا ويوسفصلي على جثمانها الطاهر يوم السبت الواقع فيه ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ في جبانة بلدة ديركيفا، ، حيث ووريت الثرى.تقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في سنتر ديونز، ، ،من الساعة الثالثة حتى السابعة بعد الظهر.للفقيدة ولكم الأجر والثواب ولكم من بعدها طول البقاء