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تعازي ووفيات

سلام جورج ندّه

Lebanon 24
30-10-2026 | 23:14
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سلام جورج ندّه
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زوجته: سميرة نقولا حنا
أولاده: مكرم ندّه زوجته كانديس تابت وعائلتهما
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مروان ندّه زوجته ليلى خليل وعائلتهما
إبنته: ديما زوجة الدكتور داني الحامض وعائلتهما
شقيقه: أرملة المرحوم يعقوب ندّه: رجاء أرملي وعائلتها
شقيقاته: نادره أرملة المرحوم ريشار راشد
الهام أرملة المرحوم الدكتور وليد غلمية
فريده أرملة المرحوم بسام سماره وعائلتها
أمل أرملة المرحوم كريستيان فرّا وعائلتها
وعموم عائلات : ندّه، حنا، خوري، الحامض، تابت، خليل، أرملي، راشد، غلمية، سماره، فرّا وعموم أهالي بلدة جديدة مرجعيون وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحوم
سلام جورج ندّه
والدته المرحومة كليو حبيب خوري
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية يوم الخميس الواقع فيه ٢٩ تشرين الأول ۲۰۲٦ متمما واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ٣٠ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن مار يوحنا المعمدان وطى المصيطبة.
تقبل التعازي يوم الجمعة ٣٠ الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي السبت ٣١ الجاري والأحد 1 تشرين الثاني ۲۰۲٦ في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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