سلام جورج ندّه

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زوجته: سميرة حناأولاده: مكرم ندّه زوجته كانديس وعائلتهمامروان ندّه زوجته ليلى خليل وعائلتهماإبنته: ديما زوجة الدكتور داني الحامض وعائلتهماشقيقه: أرملة المرحوم يعقوب ندّه: رجاء أرملي وعائلتهاشقيقاته: نادره أرملة المرحوم ريشار راشدالهام أرملة المرحوم الدكتور وليد غلميةفريده أرملة المرحوم بسام سماره وعائلتهاأمل أرملة المرحوم كريستيان فرّا وعائلتهاوعموم عائلات : ندّه، حنا، ، الحامض، تابت، خليل، أرملي، راشد، غلمية، سماره، فرّا وعموم أهالي بلدة جديدة وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحومسلام ندّهوالدته المرحومة حبيب خوريالراقد على رجاء المجيدة والحياة الابدية يوم الخميس الواقع فيه ٢٩ تشرين الأول ۲۰۲٦ متمما واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ٣٠ الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن مار المعمدان وطى المصيطبة.تقبل التعازي يوم الجمعة ٣٠ الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي السبت ٣١ الجاري والأحد 1 تشرين الثاني ۲۰۲٦ في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.