اولاد شقيقه المحامي الياس مطران
زينا مطران، ابنتها نسرين فضول زوجة ماريو مبارك وعائلتها
باولو مطران وعائلته
وعموم عائلات مطران، الجميل، سلامه، عطاالله، رباط، نعيم، فضول، مبارك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعلبك
ينعون إليكم بمزيد الحزن فقيدهم الغالي
المرحوم
رياض
الياس مطران
(المتوفي في البرازيل)
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 28 تشرين الاول 2026 متمماً واجباته الدينية
. يُقام لراحة نفسه قداس وجناز الساعة الثالثة من بعد ظهر غداً الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
- طريق الشام - المتحف.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة
بعد الجناز حتى الساعة السادسة مساءً.