رياض الياس مطران

اولاد شقيقه المحامي الياس مطران

زينا مطران، ابنتها نسرين فضول زوجة ماريو مبارك وعائلتها

باولو مطران وعائلته

وعموم عائلات مطران، الجميل، سلامه، عطاالله، رباط، نعيم، فضول، مبارك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات ينعون إليكم بمزيد الحزن فقيدهم المرحوم

الياس مطران

(المتوفي في البرازيل)

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 28 تشرين الاول 2026 متمماً واجباته . يُقام لراحة نفسه قداس وجناز الساعة الثالثة من بعد ظهر غداً الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026 في مطرانية الروم - طريق الشام - المتحف.

تقبل التعازي في بعد الجناز حتى الساعة السادسة مساءً.

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