ريمون ميشال جبر

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بمزيد من الحزن والأسى،ينعى أعضاء مجلس الادارة ومديرو وموظفومعامل البيرة ألماسةفقيدهم المرحومريمون ميشال جبرالرئيس السابق لمجلس الإدارةيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الاثنين الواقع فيه 2 تشرين الثاني، الساعة الثانية بعد الظهر، في – الجميزة.ثم يُوارى الثرى في مدفن العائلة في بيت شبابتُقبل التعازي قبل مراسم الدفن، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في – الجميزة.وبعد الدفن، تُقبل التعازي في أنطونيوس الكبير – بيت شباب.كما تُقبل التعازي يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 تشرين الثاني، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، في صالون – الجميزة.