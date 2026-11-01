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تعازي ووفيات

ريمون ميشال جبر

Lebanon 24
01-11-2026 | 22:28
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بمزيد من الحزن والأسى، 
ينعى أعضاء مجلس الادارة ومديرو وموظفو 
معامل البيرة ألماسة 
فقيدهم الغالي المرحوم
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ريمون ميشال جبر
الرئيس السابق لمجلس الإدارة
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الاثنين الواقع فيه 2 تشرين الثاني، الساعة الثانية بعد الظهر، في كنيسة مار مارون – الجميزة.
ثم يُوارى الثرى في مدفن العائلة في بيت شباب
تُقبل التعازي قبل مراسم الدفن، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة.
وبعد الدفن، تُقبل التعازي في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – بيت شباب.
كما تُقبل التعازي يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 تشرين الثاني، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة.
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