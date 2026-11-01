بمزيد من الحزن والأسى،
ينعى أعضاء مجلس الادارة ومديرو وموظفو
معامل البيرة ألماسة
فقيدهم الغالي
المرحوم
ريمون ميشال جبر
الرئيس السابق لمجلس الإدارة
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الاثنين الواقع فيه 2 تشرين الثاني، الساعة الثانية بعد الظهر، في كنيسة مار مارون
– الجميزة.
ثم يُوارى الثرى في مدفن العائلة في بيت شباب
تُقبل التعازي قبل مراسم الدفن، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في صالون كنيسة مار مارون
– الجميزة.
وبعد الدفن، تُقبل التعازي في صالون كنيسة مار
أنطونيوس الكبير – بيت شباب.
كما تُقبل التعازي يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 تشرين الثاني، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، في صالون كنيسة مار مارون
– الجميزة.