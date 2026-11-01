الدكتور لويس وديع حنينه

Advertisement

زوجته: ناديا الخازنأولاده: هالة زوجة إبراهيم الشفتري واولادهما: غاييل ، وجوندى زوجة مازن الشمعه واولادهما: مارك ولياسامي وزوجته غريس سمعان واولادهما: لين وتالياشقيقتاه : أولاد المرحومة سعاد أرملة المرحوم شارل شعيا وعائلاتهمسلوى وإبنها (في المهجر)وعموم عائلات: حنينه، الخازن، قهوجي، الشفتري، الشمعه، سمعان، شعيا، بشاره، شميعة، معماري، ، ، عطيه، برتولي، حرفوش، عفيف، حبيش وعموم عائلات بكاسين وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد ي المأسوف عليه المرحومالدكتور لويس وديع حنينه(والدته المرحومة ماري قهوجي)المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه ۲۸ تشرين الاول ٢٠٢٦ متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت ٣١ الجاري في كنيسة مار تقلا، بكاسين ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون كنيسة مار تقلا بكاسين ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً ،ويوم الاحد 1 تشرين الثاني ۲۰۲٦ في صالون كنيسة قلب يسوع الاقدس جادة سامي الصلح بدارو ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .للفقيد الراحة الأبدية ولكم من بعده طول البقاءالرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً