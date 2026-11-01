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تعازي ووفيات

الدكتور لويس وديع حنينه

Lebanon 24
01-11-2026 | 22:29
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حزب الكتائب اللبنانية
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زوجته: ناديا جورج الخازن

أولاده: هالة زوجة إبراهيم الشفتري واولادهما: غاييل ، فؤاد وجو

ندى زوجة مازن الشمعه واولادهما: مارك وليا

سامي وزوجته غريس سمعان واولادهما: لين وتاليا

شقيقتاه : أولاد المرحومة سعاد أرملة المرحوم شارل شعيا وعائلاتهم

سلوى وإبنها (في المهجر)

وعموم عائلات: حنينه، الخازن، قهوجي، الشفتري، الشمعه، سمعان، شعيا، بشاره، شميعة، معماري، خوري، كريدي، عطيه، برتولي، حرفوش، عفيف، حبيش وعموم عائلات بكاسين وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد ي المأسوف عليه المرحوم

الدكتور لويس وديع حنينه

(والدته المرحومة ماري قهوجي)

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه ۲۸ تشرين الاول ٢٠٢٦ متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت ٣١ الجاري في كنيسة مار تقلا، بكاسين ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون كنيسة مار تقلا بكاسين ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً ،

ويوم الاحد 1 تشرين الثاني ۲۰۲٦ في صالون كنيسة قلب يسوع الاقدس جادة سامي الصلح بدارو ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .

للفقيد الراحة الأبدية ولكم من بعده طول البقاء

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً
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