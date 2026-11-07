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تعازي ووفيات

فيولات سليم عون

Lebanon 24
07-11-2026 | 14:24
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بناتها: المحامية مارلين زوجة الدكتور هنري فاخوري و أولادهما:

جينيفر زوجة أكسيل باتينيه

تريسي

الدكتورة نيكول زوجة الدكتور إيلي الحاج وأولادهما:

الدكتورة جوانا زوجة الدكتور عماد راضي

المهندس جوني

شقيقاتها: أولاد المرحومة مارسيل أرملة المرحوم تامر البستاني وعائلاتهم

إيفات أرملة المرحوم زخيا شحادة نهى أرملة المرحوم جوزف البستاني وعائلتها

كوليت زوجة بسام البستاني وعائلتها

سلفها: المهندس جان عون وعائلته

بنات حميها: الأخت أوغستين من راهبات القلبين الأقدسين

أولاد المرحومة ناديا أرملة المرحوم أيوب عون وعائلاتهم

إبن المرحومة نهاد أرملة المرحوم توفيق تاجر وعائلته

و عموم عائلات: راهبات القلبين الأقدسين، عون، أبي كنعان، فاخوري، الحاج، باتينيه، راضي، البستاني، شحادة، تاجر، وعموم عائلات الدامور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

فيولات سليم عون

أرملة المرحوم القاضي سامي رشيد عون

والدتها المرحومة إيفون أبي كنعان

المنتقلة إلى رحمته تعالى صباح يوم الجمعة الواقع فيه ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ مزودة باسرار الكنيسة. يحتفل بالصلاة لراحة راحة نفسها نفسها في في تـ تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت 7 الجاري في كنيسة مار تقلا، الحازمية . تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهرثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها - الدامور حيث توارى في مدافن العائلة و تقبل التعازي في صالون كنيسة مار الياس - الدامور لغاية الساعة السادسة مساءً

ويوم الأحد والأثنين ۸ و ۹ الجاري في صالون كنيسة مارتقلا، الحازمية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً .
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