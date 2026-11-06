فؤاد يوسف أبي هيلا

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شركة هيلا وشركاهإبنا الفقيد: ميشال وزوجته كاتيا سلوم وأولادهما: یان رالف وادريانامارك وزوجته فرح وأولادهما: ، كارل وكارنأشقاؤه: عائلة المرحوم بشارهعائلة المرحوم انطوانعائلة المرحومشقيقتاه: ماري تريز أرملة المرحوم أنطوان سرور وعائلتهاعائلة المرحومة سعاد إدواروانسبؤهم ينعون المرحومفؤاد يوسف أبي هيلا(رئيس بلدية - المحيدثة سابقاً)زوجته المرحومة فدوى زينونشقيقه المرحوم الأب أبي هيلا اليسوعيشقيقته المرحومة الأخت ماري أبي هيلايحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 7 الجاري في مار عبدا - بكفيا.تقبل التعازي في قبل الدفن وبعده ويوم الأحد 8 الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.