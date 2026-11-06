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تعازي ووفيات

فؤاد يوسف أبي هيلا

Lebanon 24
06-11-2026 | 22:25
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شركة هيلا وشركاه

إبنا الفقيد: ميشال وزوجته كاتيا سلوم وأولادهما: یان رالف وادريانا

مارك وزوجته فرح ضاهر وأولادهما: فؤاد، كارل وكارن
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أشقاؤه: عائلة المرحوم بشاره

عائلة المرحوم انطوان

عائلة المرحوم بيار

شقيقتاه: ماري تريز أرملة المرحوم أنطوان سرور وعائلتها

عائلة المرحومة سعاد إدوار عبد المسيح

وانسبؤهم ينعون المرحوم

فؤاد يوسف أبي هيلا

(رئيس بلدية بكفيا - المحيدثة سابقاً)

زوجته المرحومة فدوى زينون

شقيقه المرحوم الأب عبد الله أبي هيلا اليسوعي

شقيقته المرحومة الأخت ماري جوزف أبي هيلا

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 7 الجاري في كنيسة مار عبدا - بكفيا.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ويوم الأحد 8 الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
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