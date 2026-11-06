المحامي الأستاذ الشيخ بطرس منصور سكر

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زوجة الفقيد : سعاد نصربناته:باتريسيا زوجة مارون الخراط ةعائلتهما (كمال وجوليان)كارينا وبناتها (ياسمينا وشانا)جوانا زوجة جان اسمر وأولادها (أياصوفيا، دانييللا وانطوني)سينتيا زوجة دانيل كورخوف وعائلتهما (نواه وآفا)اشقاؤه:عائلة المرحوم سالمعائلة المرحوم بولسشقيقاته:كريمةسارة ارملة المرحوم الياس يوسف سكر وعائلتهاتيريزأعمامه:عائلة المرحوم طنوس سكرعائلة المرحوم ديب بطرس سكرعائلة المرحوم ضومط بطرس سكرخاله: عائلة المرحوم مفيد سكرخالاته:عائلة المرحومة تيسياعائلة المرحومة سيدةعائلة المرحومة سيلانةوعموم عائلات سكر، نصر، خراط، أسمر، كورخوف، القزح، وعموم عائلات بشرّي ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهمالمحامي الأستاذالشيخ بطرس منصور سكرالمنتقل الى ملكوت الآب السماوي يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026 مزوّدا بالأسرار المقدّسة.يقام القدّاس والجناز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 في السيدة – بشرّي.تقبل التعازي يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة – بشرّي.ويوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026 من الساعة الحادية عشرة صباحاُ ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة – الجمّيزة.