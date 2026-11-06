تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

المحامي الأستاذ الشيخ بطرس منصور سكر

Lebanon 24
06-11-2026 | 22:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المحامي الأستاذ الشيخ بطرس منصور سكر
المحامي الأستاذ الشيخ بطرس منصور سكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقابة المحامين في بيروت

زوجة الفقيد : سعاد دياب نصر
Advertisement

بناته:

باتريسيا زوجة مارون الخراط ةعائلتهما (كمال وجوليان)

كارينا وبناتها (ياسمينا وشانا)

جوانا زوجة جان بيار اسمر وأولادها (أياصوفيا، دانييللا وانطوني)

سينتيا زوجة دانيل كورخوف وعائلتهما (نواه وآفا)

اشقاؤه:

عائلة المرحوم سالم

عائلة المرحوم بولس

شقيقاته:

كريمة

سارة ارملة المرحوم الياس يوسف سكر وعائلتها

تيريز

أعمامه:

عائلة المرحوم طنوس بطرس سكر

عائلة المرحوم ديب بطرس سكر

عائلة المرحوم ضومط بطرس سكر

خاله: عائلة المرحوم مفيد سكر

خالاته:

عائلة المرحومة تيسيا

عائلة المرحومة سيدة

عائلة المرحومة سيلانة

وعموم عائلات سكر، نصر، خراط، أسمر، كورخوف، القزح، وعموم عائلات بشرّي ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر

ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي

المحامي الأستاذ

الشيخ بطرس منصور سكر

المنتقل الى ملكوت الآب السماوي يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026 مزوّدا بالأسرار المقدّسة.

يقام القدّاس والجناز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 في كنيسة السيدة – بشرّي.

تقبل التعازي يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة – بشرّي.

ويوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026 من الساعة الحادية عشرة صباحاُ ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون – الجمّيزة.
مواضيع ذات صلة
الوكالة الإماراتية: الشيخ منصور بن زايد والأمير خالد بن سلمان يبحثان أوضاع المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد يتوجه غدا الثلاثاء إلى السعودية في زيارة أخوية
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد الذي يجري زيارة للرياض
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المحامي جان الحواط يوقّع كتاب "تجربتي": شهادة شخصية على محطات من تاريخ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين

مار مارون

يوم الأحد

بيروت

الغالي

كنيسة

الغال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:25 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-11-06
Lebanon24
22:24 | 2026-11-06
Lebanon24
23:25 | 2026-11-05
Lebanon24
23:23 | 2026-11-05
Lebanon24
01:15 | 2026-11-05
Lebanon24
01:14 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24