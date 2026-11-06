نقابة المحامين في بيروت
زوجة الفقيد : سعاد دياب
نصر
بناته:
باتريسيا زوجة مارون الخراط ةعائلتهما (كمال وجوليان)
كارينا وبناتها (ياسمينا وشانا)
جوانا زوجة جان بيار
اسمر وأولادها (أياصوفيا، دانييللا وانطوني)
سينتيا زوجة دانيل كورخوف وعائلتهما (نواه وآفا)
اشقاؤه:
عائلة المرحوم سالم
عائلة المرحوم بولس
شقيقاته:
كريمة
سارة ارملة المرحوم الياس يوسف سكر وعائلتها
تيريز
أعمامه:
عائلة المرحوم طنوس بطرس
سكر
عائلة المرحوم ديب بطرس سكر
عائلة المرحوم ضومط بطرس سكر
خاله: عائلة المرحوم مفيد سكر
خالاته:
عائلة المرحومة تيسيا
عائلة المرحومة سيدة
عائلة المرحومة سيلانة
وعموم عائلات سكر، نصر، خراط، أسمر، كورخوف، القزح، وعموم عائلات بشرّي ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
المحامي الأستاذ
الشيخ بطرس منصور سكر
المنتقل الى ملكوت الآب السماوي يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026 مزوّدا بالأسرار المقدّسة.
يقام القدّاس والجناز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 في كنيسة
السيدة – بشرّي.
تقبل التعازي يوم السبت 7 تشرين الأول 2026 قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة – بشرّي.
ويوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026 من الساعة الحادية عشرة صباحاُ ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون
– الجمّيزة.