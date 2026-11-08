أولادها: لميا

توفيق عواد وزوجته زينه يزبك

عواد وزوجته فاليري أرقش

أحفادها: مارغو، ساندرا، ربيع، ، ريان وتيمور

شقيقتها: أولاد المرحومة آني سركيس بوشكجيان: كارينا، ، ناتالي، غريغوري وعائلاتهم

ابنة حميها: أولاد المرحومة ساميا توتنجي: زينة ويمنى (في المهجر)

ابن حميها: هاني عواد وعائلته (في المهجر)

ابنة حميها: جومانا عواد دي اريستغي وعائلتها

وعموم عائلات: عواد، أورغاندجيان، بوشكجيان، توتنجي، دي اريستغي، يزبك، أرقش، مزان، فيرولدي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر

ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

صونا أورغاندجيان

أرملة المرحوم ربيع عواد

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين 9 الجاري في سيدة العطايا – ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة، بحرصاف

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن في صالون كنيسة ماريوحنا، بحرصاف لغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم غد الثلاثاء 10 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

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