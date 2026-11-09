آل جريصاتي

آل فرح المعلوف

ولداها: المهندس ريشار جريصاتي وأولاده: ريان زوجته كارولين فرّا

تيمور زوجته ليا عماطوري وأولادهما

رينيه جريصاتي زوجته ساندرا شدياق وأولاده: إدمون زوجته كلوديا برباري وأولادهما

ميشال زوجته تانيا دلال وأولادهما

إبنتاها: زوج المرحومة ادا روجيه أبي وأولادها:

طارق رفيق صالحاني زوجته Polly Phipps - Holland

آيا رفيق صالحاني

كارلا جريصاتي

شقيقاها: إبنة المرحوم سليم: جينان زوجة هوس وعائلتها

المرحوم أميل فرح المعلوف

شقيقتها: أولاد المرحومة كورين زوجة المرحوم جريديني وعائلاتهم

برونو

كارول وعائلتها

مونيك وعائلتها

عموم عائلات فرح المعلوف، جريصاتي، بطراني، بافا، مطران، شدياق، فرا، عماطوري، برباري، دلال، أبي لحود، صالحاني، Phipps - Holland ، جريديني، المعلوف، وعموم عائلات وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة

هند (نينا) جورج فرح المعلوف

حاملة وسام الاستحقاق اللبناني

أرملة المرحوم إدمون أمين جريصاتي

والدتها المرحومة حنينة بطراني

الراقدة على رجاء المجيدة يوم الاثنين الواقع فيه 9 تشرين الثاني 2026

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 10 الجاري في دير مار الياس الطوق، زحلة (مدافن البيادر).

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الدير من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ويوم الأربعاء 11 الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين ، طريق من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً.

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