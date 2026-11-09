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تعازي ووفيات

هند (نينا) جورج فرح المعلوف

Lebanon 24
09-11-2026 | 22:24
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هند (نينا) جورج فرح المعلوف
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آل جريصاتي
آل فرح المعلوف
ولداها: المهندس ريشار جريصاتي وأولاده: ريان زوجته كارولين فرّا 
تيمور زوجته ليا عماطوري وأولادهما 
رينيه جريصاتي زوجته ساندرا شدياق وأولاده: إدمون زوجته كلوديا برباري وأولادهما 
ميشال زوجته تانيا دلال وأولادهما
إبنتاها: زوج المرحومة ادا روجيه أبي لحود وأولادها:
طارق رفيق صالحاني زوجته Polly Phipps - Holland 
آيا رفيق صالحاني
كارلا جريصاتي
شقيقاها: إبنة المرحوم سليم: جينان زوجة جوزف هوس وعائلتها
المرحوم أميل فرح المعلوف
شقيقتها: أولاد المرحومة كورين زوجة المرحوم جورج جريديني وعائلاتهم 
برونو 
كارول وعائلتها 
مونيك وعائلتها
عموم عائلات فرح المعلوف، جريصاتي، بطراني، بافا، مطران، شدياق، فرا، عماطوري، برباري، دلال، أبي لحود، صالحاني، Phipps - Holland ، جريديني، دياب المعلوف، الريس وعموم عائلات زحلة وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
هند (نينا) جورج فرح المعلوف
حاملة وسام الاستحقاق اللبناني
أرملة المرحوم إدمون أمين جريصاتي
والدتها المرحومة حنينة بطراني
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم الاثنين الواقع فيه 9 تشرين الثاني 2026
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 10 الجاري في كنيسة دير مار الياس الطوق، زحلة (مدافن البيادر).
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الدير من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ويوم الأربعاء 11 الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً.
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