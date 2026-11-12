زخيا يوسف المير

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 13
تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كنيسة مار زخيا
، بطحا، كسروان. ويلاقى الجثمان في باحة الكنيسة، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار زخيا
، بطحا، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً،
ويوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.