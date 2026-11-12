زخيا يوسف المير

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في ، بطحا، كسروان. ويلاقى الجثمان في باحة الكنيسة، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، في ، بطحا، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً،ويوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.