Advertisement

أولاده: إميليوناتالي زوجة إياد عبدالنور وأبنتيهما: ليا ولاراماريو (في المهجر)جانابنة شقيقه المرحوم سمير: ديانا (في المهجر)شقيقاه : سعد وعائلته (في المهجر)سليمان وعائلته (في المهجر)شقيقته: سهام ارملة المرحوم جهاد قلعجي واولادها وعائلاتهموعموم عائلات: ، عساكر، ، عبدالنور، Rustico ، Merchand، Viscio ، قلعجي، ، بويونس، يبرودي ، Missir وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهمسامي إميل خوريزوجته المرحومة جانيت عساكرالراقد على رجاء والحياة الأبدية يوم الجمعة الواقع في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ مزوّداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر ٢٢ الجاري في القديس نيقولاوس للروم ، (مار نقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة مارالياس، بطينا.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله .تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاًويوم الإثنين ٢٣ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً