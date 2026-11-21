أولاده: إميليو
ناتالي زوجة إياد عبدالنور وأبنتيهما: ليا ولارا
ماريو (في المهجر)
جان بيار
ابنة شقيقه المرحوم سمير: ديانا (في المهجر)
شقيقاه : سعد وعائلته (في المهجر)
سليمان وعائلته (في المهجر)
شقيقته: سهام ارملة المرحوم جهاد قلعجي واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: خوري
، عساكر، صافي
، عبدالنور، Rustico ، Merchand، Viscio ، قلعجي، يزبك
، بويونس، يبرودي ، Missir وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
سامي إميل خوري
زوجته المرحومة جانيت أيوب
عساكر
الراقد على رجاء القيامة
والحياة الأبدية يوم الجمعة الواقع في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ مزوّداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأحد
٢٢ الجاري في كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس
، (مار نقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة مارالياس، بطينا.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله .
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً
ويوم الإثنين ٢٣ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً