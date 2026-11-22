الحاجة ظريفة موسى

يُصلّى على جثمانها الطاهر عصر اليوم الأحد الواقع في ٢٢-١١-٢٠٢٦، الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ، في ، وتوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، للنساء في منزل صهرها العجلان، ، منطقة السبيل، ، بناية العجلان، الطابق ١١، وللرجال في اليومين الثاني والثالث في خلية جامع حمد، ، من العصر إلى .

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

الراضون بقضاء الله وقدره: آل والعجلان وحسين والقاضي ونوم وبجاري وموسى وأنسباؤهم.