الحاجة ظريفة قاسم موسى
يُصلّى على جثمانها الطاهر عصر اليوم الأحد الواقع في ٢٢-١١-٢٠٢٦، الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ، في جامع الشهداء، وتوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، للنساء في منزل صهرها عبد العزيز العجلان، طريق الجديدة، منطقة السبيل، شارع الشورى، بناية العجلان، الطابق ١١، وللرجال في اليومين الثاني والثالث في خلية جامع حمد، شارع حمد، من العصر إلى المغرب.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
الراضون بقضاء الله وقدره: آل الحموي والعجلان وحسين والقاضي ونوم وبجاري وموسى وأنسباؤهم.