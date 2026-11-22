

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية 22 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في الرجاء للروم ، ، المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، في صالون سيدة الرجاء للروم الملكيين ، الفنار، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

" قام ... حقاً قام".

للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

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