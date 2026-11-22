"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأحد
22 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في كنيسة سيدة
الرجاء للروم الملكيين الكاثوليك
، الفنار
، المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة
سيدة الرجاء للروم الملكيين الكاثوليك
، الفنار، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.