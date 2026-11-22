Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية 22 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في التجلي، رميش،تقبل التعازي يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، في صالون السيدة للموارنة، ، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.