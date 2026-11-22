"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأحد
22 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة سيدة
التجلي، رميش، بنت جبيل
تقبل التعازي يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة
السيدة للموارنة، الفنار
، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.