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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية 22 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الثانية بعد الظهر، في الرسل، السبتية، المتن.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، في صالون سيدة الرسل، السبتية، المتن، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.