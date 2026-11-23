

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في مار ، كفردبيان، كسروان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، في إفرام، كفردبيان، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ويقام قداس المرافقة يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً.

" قام ... حقاً قام".

للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

Advertisement