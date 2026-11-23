"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة
مار إفرام
، كفردبيان، كسروان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار
إفرام، كفردبيان، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويقام قداس المرافقة يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.