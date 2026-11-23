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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في مار ، غوسطا، كسروان.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، في سمعان العامودي، غوسطا، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.