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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .يسجى الجثمان يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في للموارنة، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد الظهر. ثم يوارى الثرى في مدافن جمعية المحبة الخيرية مار ضومط، سن الفيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026، في ضومط للموارنة، سن الفيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.