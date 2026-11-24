

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .

ينقل جثمان الفقيد من المعونات الجامعي، ، يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى مسقط رأسه كفربعال، جبيل، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر، في النجاة، كفربعال، جبيل.

تقبل التعازي يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، في صالون سيدة النجاة، كفربعال، جبيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الخامسة بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.

" قام ... حقاً قام".

للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

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