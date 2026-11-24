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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في ، ، المتن. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن سرعين التحتا، .تقبل التعازي قبل الدفن يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، في إلياس، ديك المحدي، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة. وبعد الدفن في صالون مار للموارنة، سرعين التحتا، بعلبك، لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.وتقبل التعازي يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة ، ديك المحدي، المتن، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.