"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في كنيسة مار إلياس
، ديك المحدي
، المتن. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن سرعين التحتا، بعلبك
.
تقبل التعازي قبل الدفن يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار
إلياس، ديك المحدي، المتن، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة. وبعد الدفن في صالون كنيسة
مار إلياس الحي
للموارنة، سرعين التحتا، بعلبك، لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.
وتقبل التعازي يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار إلياس
، ديك المحدي، المتن، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.