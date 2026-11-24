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سيلفيو، شريف تابت وزوجته يارا دبّاس وأولادهما إيلانا، كيارا وأندريامايا تابت وزوجها القاضي نون وأولادهما تيا وباولاليلى بوهيري، أرملة المرحوم مروان بوهيري، وأولادهما وائل وسامر وعائلتاهماوليد بوهيري وزوجته ناديا وابنتهما ليالطارق ونائل أوغدن-سميثماي أوغدن-سميث، أرملة المرحوم باتريك أوغدن-سميث، وآنا ومرواندينيز جو فضّول وعائلتهاوعموم عائلات تابت، نون، دبّاس، بوهيري، أوغدن-سميث، سرافيان، فوتشر، كلافيل وفضّول، في والخارج،ينعون بمزيد من الأسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية والراحلة والدتهم وحماتهم وأختهم وجدّتهم وعمتهم وابنة عمّهم وصديقتهمماي أوغدن-سميثالتي انتقلت إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الثاني 2026.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الخميس الواقع فيه 26 تشرين الثاني، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في الكنيسة الإنجيلية الوطنية في ، زقاق البلاط.تُقبل التعازي يومي الخميس 26 تشرين الثاني والسبت 28 تشرين الثاني، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالونات الكنيسة.