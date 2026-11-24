سيلفيو، شريف تابت وزوجته يارا دبّاس وأولادهما إيلانا، كيارا وأندريا
مايا تابت وزوجها القاضي فؤاد
نون وأولادهما تيا وباولا
ليلى بوهيري، أرملة المرحوم مروان بوهيري، وأولادهما وائل وسامر وعائلتاهما
وليد بوهيري وزوجته ناديا وابنتهما ليال
طارق ونائل أوغدن-سميث
ماي أوغدن-سميث، أرملة المرحوم باتريك أوغدن-سميث، وآنا ومروان
دينيز جو فضّول وعائلتها
وعموم عائلات تابت، نون، دبّاس، بوهيري، أوغدن-سميث، سرافيان، فوتشر، كلافيل وفضّول، في لبنان
والخارج،
ينعون بمزيد من الأسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية والراحلة والدتهم وحماتهم وأختهم وجدّتهم وعمتهم وابنة عمّهم وصديقتهم العزيزة
ماي أوغدن-سميث
التي انتقلت إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الثاني 2026.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الخميس الواقع فيه 26 تشرين الثاني، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت
، زقاق البلاط.
تُقبل التعازي يومي الخميس 26 تشرين الثاني والسبت 28 تشرين الثاني، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالونات الكنيسة.