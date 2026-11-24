زوجته: ارليت الياس مطر
إبناه: داني وزوجته بيغي عواد
وأولادهما: برونو وساندرو
دوري
وزوجته مارا طياح وأولادهما: فلو وسيلفيو
شقيقه: موريس وعائلته
شقيقتاه: أولاد المرحومة مي انطون بومرعي وعائلاتهم
أولاد المرحومة منى ميشال صهيون
وعائلاتهم
وعموم عائلات: حتي، مطر، عواد، طيّاح، بومرعي، صهيون وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المرحوم
منير شبل حتي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026 في كنيسة
مارميخائيل، بكفيا
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تقبل التعازي في صالون الكنيسة
قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس 26 الجاري في صالون كنيسة مار مارون
، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.