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زوجته: ارليت الياس مطرإبناه: داني وزوجته بيغي وأولادهما: برونو وساندرووزوجته مارا طياح وأولادهما: فلو وسيلفيوشقيقه: موريس وعائلتهشقيقتاه: أولاد المرحومة مي انطون بومرعي وعائلاتهمأولاد المرحومة منى ميشال وعائلاتهموعموم عائلات: حتي، مطر، عواد، طيّاح، بومرعي، صهيون وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحوممنير شبل حتييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026 في مارميخائيل، .تقبل التعازي في قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس 26 الجاري في ، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.