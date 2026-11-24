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بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالىالمذهبي لطائفةآل الأعور وعموم أهالي فالوغا ينعون إليكموفاة فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومفضيلة القاضيأبو وسيم سجيع الأعورقاضي بمنصب الشرفمستشار أول لدى المحكمة الاستئنافية الدرزيةالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في 24 تشرين الثاني 2026يُصلًى على جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء الواقع في 25 الجاري الساعة الثانية عشرة في مسقط رأسه فالوغا في المركز الإجتماعيتقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الرابعة. ويومي الخميس والجمعة 26 و27 منه من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة في المركز الإجتماعي فالوغا. ويوم السبت 28 الجاري من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الرابعة طائفة الموحدين الدروز .زوجته المرحومة نهى نجارأولاده: وسيم 03/553344 زوجته لمى 03/445500أمل 03207250 زوجة وليد حريز 71/497064منى 96597827380+ زوجة رمزي حماده 03/356443ليلى وأولادها 0015148857776 (كندا)