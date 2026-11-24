بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى
القضاء
المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
آل الأعور وعموم أهالي فالوغا ينعون إليكم
وفاة فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
فضيلة القاضي
أبو وسيم سجيع الأعور
قاضي بمنصب الشرف
مستشار أول لدى المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في 24 تشرين الثاني 2026
يُصلًى على جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء الواقع في 25 الجاري الساعة الثانية عشرة في مسقط رأسه فالوغا في المركز الإجتماعي
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الرابعة. ويومي الخميس والجمعة 26 و27 منه من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة في المركز الإجتماعي فالوغا. ويوم السبت 28 الجاري من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الرابعة في دار
طائفة الموحدين الدروز فردان
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زوجته المرحومة نهى نجيب
نجار
أولاده: وسيم 03/553344 زوجته لمى أكرم شهيب
03/445500
أمل 03207250 زوجة وليد حريز 71/497064
منى 96597827380+ زوجة رمزي حماده 03/356443
ليلى وأولادها 0015148857776 (كندا)