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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .ينقل جثمانه الفقيد من ، يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى مار عبدا، جاج، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، في عبدا، جاج، جبيل، لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.وتقبل التعازي يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، في مار إسطفان، ، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.