"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
.
ينقل جثمانه الفقيد من مستشفى البترون
، يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى كنيسة
مار عبدا، جاج، جبيل
، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار
عبدا، جاج، جبيل، لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.
وتقبل التعازي يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، في صالون كاتدرائية
مار إسطفان، البترون
، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.