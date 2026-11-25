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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في ، . ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، في روكز، الحازمية، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 28 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.