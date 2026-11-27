إنا لله و إنا إليه راجعون



بمزيدٍ من التسليم بقضاء الله و قدره ننعى إليكم وفاة فقيد الشباب



كامل شريم "الشاعر"



زوجته : .



أولاده : مصطفى ، كامل ، حسن .



بناته : زينب ، فاطمة .



إخوانه: المرحوم ,المرحوم مصطفى ، محمد ، علي .



أخواته : أميرة, المرحومة خديجة ، زينب , ردينة , و الزميلة مي شريم.



أصهرته : رامي منتش ، عدنان ،المرحوم إبراهيم شبّاني ، .



بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاته يقام مجلس عزاء حسيني و ذلك نهار غد السبت في 28-11-2026 عند الساعة الثالثة عصرًا في النادي لبلدة .



الآسفون : آل شريم ،حجازي ,منتش ,حمود ،شباني ,لمع، و عموم أهالي بلدة حومين .



لفقيدنا و لكم الأجر و الثواب.

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