إنا لله و إنا إليه راجعون
بمزيدٍ من التسليم بقضاء الله و قدره ننعى إليكم وفاة فقيد الشباب
الحاج أحمد
كامل شريم "الشاعر"
زوجته : ماجدة حجازي
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أولاده : مصطفى ، كامل ، حسن .
بناته : زينب ، فاطمة الزهراء
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إخوانه: المرحوم نزار
,المرحوم مصطفى ، محمد ، علي .
أخواته : أميرة, المرحومة خديجة ، زينب , ردينة , و الزميلة مي شريم.
أصهرته : رامي منتش ، عدنان حمود
،المرحوم إبراهيم شبّاني ، علي لمع
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بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاته يقام مجلس عزاء حسيني و ذلك نهار غد السبت في 28-11-2026 عند الساعة الثالثة عصرًا في النادي الحسيني
لبلدة حومين الفوقا
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الآسفون : آل شريم ،حجازي ,منتش ,حمود ،شباني ,لمع، و عموم أهالي بلدة حومين الفوقا
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لفقيدنا الرحمة
و لكم الأجر و الثواب.