رقد على رجاء القيامة
انطون نمر مونس
عضو سابق في مجلس بلدية الحازمية
مدير شركة Michelin السابق في لبنان
والشرق الاوسط
زوجته: وداد الياس الشنيعي
بناته: غادة مونس وعائلتها
لينا وزوجها هادي مفرج
وعائلتهما
ندى وزوجها الدكتور ارمان
الدكاش وعائلتهما
اشقاؤه: اولاد المرحوم الياس مونس وعائلاتهم
سونيا تابت
ارملة المرحوم جوزف
مونس (رئيس بلدية الحازمية السابق) وعائلتهما
أميرة متى ارملة المرحوم جورج
مونس (عضو سابق في بلدية الحازمية) وعائلتهما
شقيقاته: اولاد المرحومة ماري ارملة المرحوم حبيب بيطار
وعائلاتهم
اولاد المرحومة رمزه ارملة المرحوم نجيب
مونس وعائلاتهم
اولاد المرحومة اليس أرملة المرحوم فؤاد
الاسمر وعائلاتهم
اولاد المرحومة جوزفين ارملة المرحوم طانيوس مونس وعائلاتهم
وعائلات: مونس، دعيبس، الشنيعي، مفرج، الدكاش، اسحاق، تابت، متی، بيطار، الاسمر وعموم عائلات الحازمية ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة 27 الجاري في كنيسة
مار روكس، الحازمية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار
روكس، الحازمية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم السبت 28 الجاري في صالون كنيسة مار روكس، الحازمية ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.