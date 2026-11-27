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رقد على رجاءانطون نمر مونسعضو سابق فيمدير شركة Michelin السابق في والشرق الاوسطزوجته: وداد الياس الشنيعيبناته: غادة مونس وعائلتهالينا وزوجها هادي وعائلتهماندى وزوجها الدكتور الدكاش وعائلتهمااشقاؤه: اولاد المرحوم الياس مونس وعائلاتهمسونيا ارملة المرحوم مونس (رئيس بلدية الحازمية السابق) وعائلتهماأميرة متى ارملة المرحوم مونس (عضو سابق في بلدية الحازمية) وعائلتهماشقيقاته: اولاد المرحومة ماري ارملة المرحوم حبيب وعائلاتهماولاد المرحومة رمزه ارملة المرحوم مونس وعائلاتهماولاد المرحومة اليس أرملة المرحوم الاسمر وعائلاتهماولاد المرحومة جوزفين ارملة المرحوم طانيوس مونس وعائلاتهموعائلات: مونس، دعيبس، الشنيعي، مفرج، الدكاش، اسحاق، تابت، متی، بيطار، الاسمر وعموم عائلات الحازمية ينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة 27 الجاري في مار روكس، الحازمية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في روكس، الحازمية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.ويوم السبت 28 الجاري في صالون كنيسة مار روكس، الحازمية ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.