إبنه المحامي باتريك وزوجته جهان عواد
واولاده : مايكل
وزوجته كارولين مينا وساره وكارل
أشقاؤه عائلة المرحوم العميد الركن رينه السمراني
عائلة المرحوم المحامي خليل السمراني
إبن حميه
عائلة المرحوم المحامي جورج شمعون
وعموم عائلات السمراني، شمعون، حويك، عواد، مینا، عيسى
، خليفه، دي ارندى، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
میشال ابراهيم
السمراني
زوجته المرحومة ندين شمعون
المنتقل الى أحضان الرب
يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 28 الجاري في كنيسة
سيدة العطايا – الأشرفيه.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر ويوم الاحد 29 تشرين الثاني 2026 في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة مساءً.