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إبنه المحامي باتريك وزوجته جهان واولاده : وزوجته كارولين مينا وساره وكارلأشقاؤه عائلة المرحوم العميد الركن رينه السمرانيعائلة المرحوم المحامي خليل السمرانيإبن عائلة المرحوم المحاميوعموم عائلات السمراني، شمعون، حويك، عواد، مینا، ، خليفه، دي ارندى، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوممیشال السمرانيزوجته المرحومة ندين شمعونالمنتقل الى أحضان يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 28 الجاري في سيدة العطايا – الأشرفيه.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر ويوم الاحد 29 تشرين الثاني 2026 في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة مساءً.