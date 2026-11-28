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غيّب الموت، يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، ماريا سمعان سمعان، أرملة المرحوم فريد العبد ، ووالدة الزميل أنطوني العبد جعجع.ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها 29 تشرين الثاني، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في سابا – بشري.وتُقبل التعازي يوم الأحد قبل الدفن، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساءً، ويوم الإثنين 30 تشرين الثاني، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، في صالون الكاتدرائية، ويوم الثلاثاء الأول من كانون الأول، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، في مارون – البوشرية – .أسرة موقع " " تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة من نجل الفقيدة، الزميل أنطوني العبد جعجع، ومن عموم أفراد العائلة، سائلةً الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.