"إنسايد أوت 2" يتجاوز مليار دولار عالميا

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أعلنت شركة "والت ديزني"، أن إيرادات الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "إنسايد أوت" من إنتاج شركة "بيكسار" التابعة لها، تجاوزت مليار دولار عالميا.وأضافت الشركة أن إيرادات الفيلم تجاوزت حاجز المليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عرضه بأنحاء العالم، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة على الإطلاق يحقق مثل هذه الإيرادات خلال هذه المدة.وقالت أيضا إن الفيلم هو أعلى تحقيقا للإيرادات من أي فيلم آخر هذا العام كما أنه الوحيد الذي تجاوز المليار دولار. (سكاي نيوز)