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إقتصاد

السعودية تطمح لبدء تصنيع السفن

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:03
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أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية سليمان المزروعأن السعودية تطمح إلى تصنيع السفن هذا العام، إذ أشار إلى أنّه "لدينا أكثر من 12 قطاعاً صناعياً نعمل فيها، وصناعة السفن من الصناعات الطموحة والواعدة بمنطقة رأس الخير شرق المملكة".
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وأضاف: "مصانع السفن على وشك الظهور هذا العام، ويُتوقّع أن نشهد بداية صناعة سفن من أكبر مستوى بالشراكة مع هيونداي والبحري وأرامكو، وهذه ستكون من أهم ملامح 2024 ".

وتمتلك "الشركة العالمية للصناعات البحرية" أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة تقارب 12 مليون متر مربع، والشركة هي مشروع مشترك بين "أرامكو السعودية"، و"البحري"، و"لامبريل"، و"هيونداي للصناعات الثقيلة". (بلومبرغ)
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