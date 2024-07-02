عالميًا.. حملات المستثمرين الناشطين تسجل رقماً قياسياً

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وصلت الحملات الجديدة التي يشنها النشطاء من حاملي الأسهم على مستوى العالم، إلى مستويات قياسية في النصف الأول من هذا العام، إذ قالت وكالة "لازارد" في تقرير إن إجمالي عدد الحملات الجديدة من المساهمين النشطين وصل إلى 147 حملة، مرتفعاً بنسبة 7% عن 138 حملة في الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 29% عن متوسط أعدادها في 5 سنوات.وتركز صعود النشاط إلى حد كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين كانت وتيرة النشاط في منطقتي أميركا الشمالية وأوروبا قريبة من مستويات العام الماضي.