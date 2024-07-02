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إقتصاد

عالميًا.. حملات المستثمرين الناشطين تسجل رقماً قياسياً

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:41
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وصلت الحملات الجديدة التي يشنها النشطاء من حاملي الأسهم على مستوى العالم، إلى مستويات قياسية في النصف الأول من هذا العام، إذ قالت وكالة "لازارد" في تقرير إن إجمالي عدد الحملات الجديدة من المساهمين النشطين وصل إلى 147 حملة، مرتفعاً بنسبة 7% عن 138 حملة في الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 29% عن متوسط أعدادها في 5 سنوات.
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وتركز صعود النشاط إلى حد كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين كانت وتيرة النشاط في منطقتي أميركا الشمالية وأوروبا قريبة من مستويات العام الماضي.
 
بالتوازي، قفز عدد الحملات الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 65% إلى 43 حملة من 25، واستحوذت اليابان على 28 حملة من الرقم الإجمالي.

وشملت الحملات الأخيرة قيام شركة "إليوت إنفستمنت مانجمنت" (Elliott Investment Management) بشراء حصص كبيرة الحجم في شركتي "سوميتومو كورب" (Sumitomo Corp) و"سوفت بنك غروب"، ودعوة شركة "أويسيس كابيتال" (Oasis Capital) الأسبوع الماضي إلى إصلاح إداري في سلسلة متاجر الأدوية اليابانية "أين هولدينغز" (Ain Holdings).

المصدر: بلومبرغ
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